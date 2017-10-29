Тюменцам предлагают запустить краудфандинговый проект за шестьдесят минут

Школа краудфандинга в Тюмени с 22 по 24 сентября 2017 года. Фото Planeta.ru

Пройти обучение в новом образовательном онлайн-курсе "Краудфандинговый проект за 60 минут" приглашает всех жителей Тюменской области крупнейшая в России профильная платформа Planeta.ru. Участие в онлайн-курсе бесплатное.

"Нас часто спрашивают, сколько времени необходимо для подготовки крауд-проекта, - рассказывает ведущий онлайн-курса, куратор образовательного направления Planeta.ru Егор Ельчин. – Пределов совершенству нет. Можно потратить всю жизнь на создание идеальной крауд-кампании, но мы покажем, как создать проект всего за 60 минут или даже быстрее".

Образовательный курс состоит из 12 коротких видеороликов продолжительностью от 40 секунд до 3 минут. После просмотра каждого пользователю предлагается заполнить соответствующие графы в редакторе проекта. Например, завершив урок "Бюджет проекта", студент онлайн-школы попадает в интерактивный калькулятор, который позволяет мгновенно вычислить итоговую финансовую цель крауд-кампании с учетом суммы, необходимой для реализации идеи, налогов, а также комиссии платформы и платежных систем.

Школа краудфандинга в Тюмени с 22 по 24 сентября 2017 года. Фото Planeta.ru

"Этот калькулятор не совсем подходит, например, для благотворительных фондов. Им Planeta.ru предоставляет особые, более гибкие условия: отсутствие комиссионного сбора за размещение проекта, перевод любой собранной суммы на счет организации, — подчеркивает Егор Ельчин. — Но в онлайн-курсе у нас не было цели отразить все нюансы сотрудничества с платформой. Мы будем рады, если сотрудники благотворительных фондов также пройдут обучение, а по итогам запустят свои крауд-кампании. К каждому занятию есть дополнительные материалы, которые мы отправим пользователю на почту после прохождения всех уроков. После знакомства с ними можно будет внести коррективы в черновик проекта".

Черновик крауд-кампании станет итогом прохождения онлайн-курса. В непринужденной шутливой форме ведущий курса предлагает познакомиться, обменяться контактами, придумать название будущего проекта, поэтому оформление черновика превращается в забавный квест.

"На него действительно можно потратить меньше 60 минут, если у автора проекта уже есть готовое видео, текстовое описание и продуманы вознаграждения для спонсоров крауд-кампании. При необходимости к оформлению проекта можно вернуться на любом из этапов прохождения онлайн-курса", - отметила PR-менеджер Planeta.ru Наталья Игнатенко.

Школа краудфандинга в Тюмени с 22 по 24 сентября 2017 года. Фото Planeta.ru

В прошлом году платформа выпустила практическое пособие по краудфандингу в печатном и электронном виде. Своеобразный учебник по коллективному финансированию с яркими примерами и краудфандинговыми лайфхаками пользуется большой популярностью, а проекты авторов, ознакомившихся с пособием, отличаются качественным оформлением и продуманностью. Об этом рассказывает генеральный директор Planeta.ru Федор Мурачковский.

"Но мы понимаем, что все больше людей предпочитают получать информацию в видеоформате. Так родилась идея своеобразного ток-шоу", - пояснил он.

Обучение доступно даже слабослышащим пользователям: для всех уроков можно включить субтитры. После модерации черновика проекта студенты смогут получить индивидуальные консультации по доработке крауд-кампании от менеджеров Planeta.ru. К запуску не принимаются проекты, преследующие личные цели, связанные с религиозной или политической деятельностью, а также противоречащие морально-этическим нормам общества.

Напомним, "Школа краудфандинга" прошла в Тюмени с 22 по 24 сентября в пространстве "Моя территория". Вместе с экспертами Planeta.ru обучение тюменцев проводил руководитель немецкого проекта по развитию международной экосистемы социальных инноваторов Soin School Сергей Медведев. По итогам школы 8 тюменских активистов и сообществ создали свои краудфандинговые проекты. Один из них уже запущен — это "Луч эмоций", который нацелен на проведение досуговых мероприятий волонтерами в Винзилинском психоневрологическом Интернате.

Владислав Соколов