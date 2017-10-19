Продавцу автомобиля в Тюмени пришлось отбиваться от покупателя

Фото: СКР

Тюменец, захотевший продать свой автомобиль, едва не поплатился за это жизнью. Об этом сообщает городское управление МВД.

Мужчина подал объявление о продаже машины "Киа Спортэдж". Потенциальный покупатель назначил встречу около одного из домов по ул. Дружбы. Сначала мужчины спокойно обсудили цены. Затем покупатель приставил нож к горлу потерпевшего, потребовав покинуть машину.

Однако тюменец не растерялся и дал отпор. Нападавший скрылся. Сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленника в течение суток.

Им оказался 27-летний житель Нового Уренгоя. Он рассказал, что пошел на грабеж от безвыходности: остался без работы, с кредитами, в съемном жилье в Тюмени, с женой и малолетним ребенком.

Машину он хотел перегнать в соседний регион и продать. Теперь ему грозит срок до 5 лет.