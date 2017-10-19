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Ишимских школьников поразили масштабы нового завода по глубокой переработке зерна

17:15 19 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Десятиклассники ишимской школы №8 побывали с экскурсией на высокотехнологичном предприятии по глубокой переработке пшеницы заводе "АминоСиб" в Ишимском районе 19 октября.

Учащиеся узнали, что существует несколько направлений работы завода – синтез ценного глютена, производство важной кормовой добавки лизина, пищевого спирта, углекислого газа, а также большого спектра кормов для животных.

Учащиеся посетили цеха переработки пшеницы, высокотехнологичное мельничное производство, операторские комнаты, из которых происходит управление производственными процессами.

Лизиновое производство, как одно из самых сложных на предприятии, еще находится на стадии подготовки к запуску. Ребятам удалось увидеть все оборудование для этого непростого процесса. Многометровые колонны ферментеров различного калибра, очистительные системы, упаковочные линии готовы к пуску уже в самое ближайшее время.

Старшеклассникам рассказали, что предприятие во многом обеспечивает само себя всем необходимым. К примеру, 10 глубинных скважин питают завод водой, которая в специальных градирнях позже охлаждается и снова включается в рабочий процесс. Отдельная ТЭЦ питает "АминоСиб" теплом и электроэнергией. Для подвоза сырья и отгрузки готовой продукции к заводу подведено железнодорожное полотно и построено минидепо.

"Приятно осознавать, что такое высококлассное предприятие находится совсем недалеко от Ишима. Поражают воображение и масштабы производства, и сложность биотехнологических процессов, которые реализуются на "АминоСибе. Благодарим руководство и сотрудников завода за интересное, познавательное мероприятие", - поделилась впечатлениями десятиклассница Ангелина Чаусова.

По информации ведущего специалиста Ишимского городского методического центра Оксаны Менг, мероприятие организовано в рамках Всероссийской акции "Неделя без турникетов" во исполнение поручения губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Экскурсия стала итогом проведения интегрированного урока "География сельского хозяйства".

Соб. инф.

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Теги: Ишимский район , экскурсия , АминоСиб , новые производства

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