ВТБ профинансировал ООО "АрктикЭнергоСтрой"

Фото с сайта ВТБ

На 220 млн рублей профинансировал ООО "АрктикЭнергоСтрой" банк ВТБ.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, банк ВТБ установил на компанию ООО "АрктикЭнергоСтрой" кредитно-документарный лимит в сумме 220 млн рублей. Для обеспечения обязательств по действующим контрактам выдано две банковские гарантии на сумму 127 млн рублей.

Руководитель дирекции банка ВТБ по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО Наталья Белокопытова отметила: "В 2017 году в банке существенно улучшились ценовые условия по предоставлению банковских гарантий. Мы наблюдаем существенный рост спроса на данный продукт. Банке ВТБ выдает все виды банковских гарантий. Среди них гарантии исполнения контракта, возврата авансового платежа, тендерные гарантии и другие. Подходы ВТБ к выдаче банковских гарантий очень лояльные".