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Общественные уроки для школьников прошли на Тобольской промышленной площадке

16:05 20 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Тобольская промышленная площадка

238 старшеклассников из 10 школ Тобольска приняли участие в фестивале общественных уроков, который впервые состоялся на тобольской площадке СИБУРа. Проект "Город, устремленный в будущее" шел в течение трех недель.

Как сообщает Тобольская промышленная площадка, дети посещали с экскурсией действующие производства. Первый урок провел директор по охране труда и промышленной безопасности тобольской площадки СИБУРа Евгений Митасов. Он рассказал о том, как на предприятии соблюдают нормы экологии. Подарком для ребят стали светоотражающие нарукавники.

Тему охраны природы продолжила на своем уроке эксперт отдела окружающей среды "СИБУР Тобольска" Людмила Шешукова. 

На смотровой площадке "ЗапСибНефтехима" руководитель направления корпоративного университета СИБУРа Юлия Воротникова рассказала старшеклассникам о компетенциях будущего, когда востребованному специалисту мало знать основы точных наук, но и необходимо владеть английским языком, быть командным игроком, быстро адаптироваться к задачам и быть ориентированным на результат.

Главный эксперт по связям с госорганами Елена Бельская побеседовала с ребятами о благотворительной программе компании "Формула хороших дел". А директор технического учебного центра СИБУРа Сергей Денисов рассказал школьникам об основных направлениях деятельности компании, продукции и карьерных возможностях для молодых специалистов. 

С презентацией развития компании СИБУР в регионе также выступили начальник участка по эксплуатации автоматизированной системы управления предприятием "ЗапСибНефтехим" Артем Скрыпник и эксперт корпоративного университета Анна Вычужанина.

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Теги: Тобольская промышленная площадка

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