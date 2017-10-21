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Тюменская область вошла в число лидеров по производству яйца

17:19 21 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Более 1 млрд 337 млн штук яиц произведено в Тюменской области в 2016 году. Это 3% от общероссийского объема. Регион вошел в Топ-7 субъектов РФ по данному показателю, сообщили в областном департаменте АПК.

Тюменская область полностью покрывает потребности населения в яйце. Более того, около 70% продукции Боровской и Пышминской птицефабрик продается за пределами региона. Среди субъектов страны в Уральском федеральном округе Тюменская область находится на первом месте по производству яйца на душу населения - 925 штук в год. На долю региона приходится 30% окружного объема производства этого продукта.

Также отмечается, что за последние пять лет в области на 3,4% выросло поголовье птицы. На начало 2017 года в хозяйствах всех категорий содержалось 8469,3 тыс. голов.

Соб. инф.

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Теги: АПК , птицефабрика Боровская , птицеводство

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