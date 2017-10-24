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Тюменские кадеты напишут Всероссийский географический диктант

08:50 24 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Тюменское кадетское училище

Кадеты и педагоги Тюменского президентского кадетского училища примут участие во Всероссийском географическом диктанте, который пройдет одновременно по всей стране 26 ноября 2017 года в 12 часов.

С предложением о проведении географического диктанта на XV съезде Русского географического общества выступил председатель попечительского совета общества, президент Российской Федерации Владимир Путин. За несколько лет акция получила широкую поддержку федеральных СМИ, высших учебных заведений и общественности России. В число региональных площадок вошли музеи, лицеи и школы практически во всех регионах страны.

Цель акции - оценка уровня географической грамотности населения страны. Оргкомитет Всероссийского географического диктанта возглавляет президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Соб. инф.

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Теги: Тюменское президентское кадетское училище , Владимир Путин , диктант , Русское географическое общество , образование , Сергей Шойгу

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