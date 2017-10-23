Банк "Открытие" объявил о снижении ставок по ипотеке

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Процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования снизил банк "Открытие" 23 октября 2017 года.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, снижение ставок составило 0,3-0,65% по программам "Квартира", "Новостройка", "Свободные метры", "Ипотека плюс", "Рефинансирование", "Квартира + Материнский капитал", "Новостройка + Материнский капитал", "Апартаменты". Теперь для приобретения квартиры на вторичном рынке, в строящемся доме, а также для рефинансирования имеющегося ипотечного кредита, можно воспользоваться ставкой от 9,70% без комиссий, а также промоставкой 9,35% без комиссий при первоначальном взносе более 50% и сроке 5 лет.

Минимальный первоначальный взнос должен составить не менее 10% от стоимости приобретаемой квартиры для клиентов, получающих заработную плату на счета в банке Открытие, и не менее 15% в иных случаях.

Кредиты предоставляются на сумму от 500 тысяч до 30 млн рублей сроком до 30 лет. ​

Банк "Открытие" предлагает программы кредитования на приобретение готовых и строящихся квартир или апартаментов, целевой и нецелевой кредит под залог жилой недвижимости, ипотеку с использованием средств материнского капитала, а также рефинансирование ипотечных кредитов.

Преимуществом ипотечных программ Банка "Открытие" являются привлекательные ставки, скорость рассмотрения заявки (1-2 рабочих дня), лояльные требования к заемщику и к предмету залога, возможность учета дополнительных доходов.

Банк "Открытие" сотрудничает с широким кругом аккредитованных застройщиков и ведущих агентств недвижимости России, что позволяет ускорить процесс поиска жилья и оформления его в ипотеку.​