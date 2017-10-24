Жители Тюмени получили очередной благоустроенный двор

Фото Пресс-служба администрации Тюмени

Работы по благоустройству дворов возле домов на ул. Декабристов, 152, 154 и ул. Восстания, 13 завершены в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба администрации города, центральное место во дворе выделили под детские площадки, одна из которых обустроена на песочном основании, вторая - на травмобезопасном покрытии. Рядом с ними размещена спортивная зона с уличными тренажерами, на которых могут заниматься не только дети, но и взрослые. По периметру этой зоны установили опоры освещения со светодиодными светильниками. Во дворе проложили новые пешеходные дорожки, обустроили газоны, установили скамейки и урны. Сегодня там заканчивают высадку кустарников и деревьев, завтра во дворе появится свет.

Выполненные работы принимали представители совета дома Вега и Людмила. Первая живет здесь с рождения, вторая – уже 30 лет. Обе говорят, что никогда их двор не был таким красивым. Они рассказали, что, занимаясь согласованием проекта благоустройства с жителями, старались учитывать интересы всех сторон.

"При обсуждении проекта мы отказались от околоподъездного освещения, которое было предусмотрено первоначально, и предложили дополнительно озеленить территорию двора", – рассказала Людмила.

Совет дома регулярно контролировал работы и вносил в проект свои корректировки. Теперь этот двор стал любимым местом для времяпрепровождения жителей не только этого двора, но и соседних. Фаина Дмитриева, жительница соседнего двора, почти каждый день приходит на эту площадку с внучкой Надей.

"Нам очень нравится проводить здесь время. Приходим из школы, делаем уроки и сюда. Больше всего Надя любит качаться на плетеной качели, к которой выстраиваются очереди", – поделилась Фаина Дмитриевна.

Депутат Тюменской городской думы и директор соседнего с двором детского сада № 50, корпус 6, Екатерина Вешкурцева отметила, что раньше приходилось бороться с тем, что жители соседних домов выкидывали из окон пакеты с мусором, сегодня во дворе не только красиво, но и чисто!

Ее коллега Мурат Тулебаев призвал жителей бережно относиться к своему имуществу.

"Теперь все это ваша собственность, и только от вас зависит то, каким образом вы ее сохраните для своих детей и внуков, гостей, которых будет приятно принимать у себя во дворе", - отметил Мурат Тулебаев.

Руководитель управы Калининского округа Марина Артемьева отметила, что весной планирует еще раз встретиться с жителями этих домов, чтобы обследовать территорию двора после зимы и ликвидировать выявленные замечания в рамках гарантийных обязательств.