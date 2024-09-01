Водитель иномарки сбил школьницу на "зебре" в Тюменском районе
Происшествия, 11:08 01 сентября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
14-летнюю школьницу сбили на "зебре" в Дударева в Тюменском районе 30 августа. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Подростка сбил автомобиль Lexus на пешеходном переходе на ул. Созидателей.
"Девочка шла по переходу с мамой. Иномаркой управлял 60-летний водитель. В результате аварии девочка получила ушибы, мама девочки не пострадала", — сообщили в ГАИ.