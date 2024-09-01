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Водитель иномарки сбил школьницу на "зебре" в Тюменском районе

Происшествия, 11:08 01 сентября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

14-летнюю школьницу сбили на "зебре" в Дударева в Тюменском районе 30 августа. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Подростка сбил автомобиль Lexus на пешеходном переходе на ул. Созидателей.

"Девочка шла по переходу с мамой. Иномаркой управлял 60-летний водитель. В результате аварии девочка получила ушибы, мама девочки не пострадала", — сообщили в ГАИ.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , подростки

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