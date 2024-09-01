Владимир Якушев пожелал работникам нефтяной и газовой промышленности больших достижений

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с их профессиональным праздником.

Он подчеркнул, что для Уральского федерального округа нефтегазовая отрасль имеет ключевое значение. Открытие месторождений в Западной Сибири дало импульс развитию регионов. Благодаря становлению отрасли появились новые города. Построены дороги и коммунальная инфраструктура. Развивались наука, образование и другие сферы. В результате сегодня Тюменская область, Югра и Ямал – одни из самых экономически развитых регионов России. Именно здесь добывается 55% нефти и 85% газа страны.

В этих показателях – колоссальный труд тысяч нефтяников и работников смежных сфер. Первооткрывателей, которые стояли у истоков. Энтузиастов, которые вкладывались в ее развитие. Специалистов, которые видят новые точки для роста и внедряют новые технологии.

"Благодарю сотрудников нефтегазовой сферы за неоценимый вклад в развитие отрасли! Желаю благополучия, здоровья, новых профессиональных вершин и больших достижений на благо Уральского федерального округа и всей России!", — сказал Владимир Якушев.