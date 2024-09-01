Росстат: уровень зарплат медработников Тюменской области выше общероссийского

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Медицинские работники Тюменской области зарабатывают больше, чем их коллеги в России. Уровень заработка — на третьем месте в Уральском федеральном округе. Таковы данные Росстата за первое полугодие 2024 года.

Как сообщает "Вслух.ру", тюменские врачи и работники с высшим образованием в медучреждениях в среднем зарабатывали 126 тыс. 228 рублей в месяц. Традиционно выше заработки в северных округах: в ЯНАО — 283 тыс. 519 рублей, в ХМАО-Югре — 184 тыс. 11 рублей.

В Свердловской области врачи получали в среднем 115 тыс. 717 рублей, в Челябинской — 105 тыс. 924 рублей, в Курганской — 100 тыс. 509 рублей. В целом по России — 121 тыс. 322 рублей.

Средний медицинский персонал в России зарабатывал 60 тыс. 629 рублей в месяц, в Тюменской области — 64 тыс. 211 рублей. В УФО заработок для данных специалистов варьируется от 52 тыс. 75 до 146 тыс. 359 рублей.

Младшему медицинскому персоналу в Уральском федеральном округе платили от 46 тыс. 799 руб. до 139 тыс. 285 руб. В Тюменской области — 62 тыс. 530 рублей. В среднем по стране — 51 тыс. 752 рублей.

По последним данным, в Тюменской области — более 1,7 тыс. вакансий в области здравоохранения и социальных услугах.