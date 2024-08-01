Операторы дронов - самая востребованная специальность у тюменских контрактников

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Очередная партия тюменцев, заключивших контракт на военную службу, оправилась в зону специальной военной операции 30 августа. Преимущественно нести службу они будут в подразделениях беспилотных летательных аппаратов. Ежедневно из Тюмени отправляются от 10 до 15 человек. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту майор Алексей Колчин.

По его словам, больше всего в настоящее время востребованы специалисты по работе с БПЛА. "Сейчас, как видите, в основном воюют дроны, поэтому крайне необходимо эту должность укомплектовать. Традиционно требуются водители, механики, стрелки, гранатомётчики - все специальности, осуществляющие наступательные действия, также очень востребованы специалисты артиллерийского направления", - добавил он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, что для поступления на службу необходимо обратиться непосредственно к нам на пункт отбора в Тюмени по адресу ул. Республики, 2, жители муниципальных районов могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства. Возрастное ограничение для кандидатов - 65 лет.

Начальник пункта отбора добавил также, что в основном добровольцы - жители Тюменской области, но есть ребята из других субъектов, проживающие на территории региона. Возраст военнослужащих, поступающих на военную службу по контракту — от 18 до 60 лет, но есть мужчины от 60 до 65.

"Но они - по узким военно-учётным специальностям: водитель, механик-водитель. Средний возраст на данный момент составляет 35-45 лет. Напомню, что с 1 августа увеличились единовременные выплаты как со стороны Министерства обороны, так и со стороны правительства Тюменской области. Заметно увеличилось количество кандидатов в связи с тем, что происходит в Курской области", - подчеркнул Алексей Колчин.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выплата от Министерства обороны составляет 400 тыс. рублей, единоразовая выплата от правительства Тюменской области — 600 тыс. рублей. Последняя имеет заявительный характер, для её получения необходимо написать заявление через портал Госуслуг, либо на пункте отбора, либо подойти в центр социального обеспечения в своём муниципалитете.

"Хочу защищать наших мам, пап, защищать Российскую Федерацию. Желание появилось, чтобы там наши братья, отцы не расстраивались, чтобы знали, что какая-то помощь есть. У меня там уже много знакомых, одни уже пришли, другие уже долго там находятся. Хочу помочь, чтобы они были увереннее", - рассказал контрактник из Тобольска.

Отметим, что в ходе медицинских комиссий кандидатов отсев по состоянию здоровья в настоящее время составляет от 20 до 30 % от количества обратившихся.

Николай Ступников