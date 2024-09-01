На площади 400-летия Тюмени пройдет концерт "Школьный ДВИЖ!"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт "Школьный ДВИЖ!" состоится в арт-пространстве на площади 400-летия Тюмени 1 сентября. Начало - в 16 часов, сообщает центр культуры и творчества "Тюмень".

Вокальная группа "Матрица" и юные таланты из центра творчества "Максимум" зарядят зрителей своей энергией и прекрасным настроением на предстоящий учебный год.

"Школьный ДВИЖ!" - часть традиционного фестиваля "Осенняя рапсодия". Событие продлится по 8 сентября. В городских культурных пространствах выступят коллективы центра культуры и творчества "Тюмень" и приглашенные гости.

Отметим, тема фестиваля "Осенняя рапсодия" посвящена году семьи и рассчитана на то, что каждый найдет для себя интересную программу.

7 сентября в 15 часов на сцене арт-пространства состоится концертная программа Тюменского духового оркестра "Потанцуем всей семьей!". Ритмичные танцевальные песни прозвучат в исполнении солистов центра культуры и творчества "Тюмень".

В этот же день в 19 часов у "Конторы пароходства" свое творчество подарят жителям и гостям города квартет Антона Дерябина и солистка Наталья Малаенко.

8 сентября "Осенняя рапсодия" завершится двумя яркими музыкальными проектами. В 16 часов на пешеходной улице Дзержинского стартует концертная программа бард-бэнда "Те самые". Слушателям вместе с исполнителями посчастливится спеть любимые бардовские песни.

В 18 часов в арт-пространстве состоится концерт "Любимые мелодии в кругу семьи" старейшего коллектива области, которому в этом году исполняется 65 лет - Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова под руководством главного дирижера В. Лавришина.

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