Чешским консулам рассказали об инвестиционных возможностях Тюменской области

Визит генконсула Чехии в Екатеринбурге в Тюмень. Фото Тюменского технопарка

С инвестиционными возможностями региона познакомили гостей из Чехии представители тюменского технопарка. С деловым визитом областную столицу посетили генеральный консул Чешской Республики в Екатеринбурге Йозеф Маршичек и консул по торгово-экономическим вопросам в Екатеринбурге Лубош Лаштувка.

С приветственным словом к представителям делегации обратился исполнительный директор технопарка Александр Сакевич. "В Тюменской области созданы благоприятные условия для развития инновационных проектов – налоговые льготы, механизмы имущественной и финансовой поддержки. Надеемся, что благодаря этой встрече нам удастся вывести сотрудничество с Чешской Республикой на новый уровень, также будем благодарны за контакты с коллегами технопарков Чехии с целью обмена лучшими практиками", - отметил он.

Резиденты бизнес-инкубатора презентовали иностранцам свои проекты. К примеру, руководитель компании "Чипмедиа.ру" Дмитрий Гупало представил сервис по поиску и продаже рекламы, а директор компании "Технологии минеральных покрытий - Тюмень" Александр Богданов - технологию нанесения минеральных покрытий на металлические детали. Эти покрытия позволяют придать поверхности антифрикционные свойства и повысить износостойкость.

Генконсул Чешской Республики в Екатеринбурге Йозеф Маршичек поблагодарил за презентации и прием и отметил, что был рад возможности посетить тюменский технопарк, познакомиться с разработками его резидентов и узнать про инвестиционные возможности региона.

Соб.инф.