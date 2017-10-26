Спрос на розничные кредиты ВТБ в Тюмени вырос на треть

Фото с сайта ВТБ

Розничный бизнес ВТБ в Тюменской области подвел итоги за 9 месяцев 2017 года. Прирост кредитного портфеля розничного бизнеса банка совокупно в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО за этот период составил 7,4%. С января по сентябрь портфель вырос на 5 млрд рублей – до 72,3 млрд рублей. При этом портфель кредитов частных клиентов (без учета малого бизнеса) вырос на 7,8% - до 68 млрд рублей.

За 9 месяцев 2017 года банк выдал в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО свыше 40 тысяч кредитов и кредитных карт частным клиентам и предпринимателям на сумму 23,7 млрд рублей. Это на 21% больше по количеству и на 34% больше по объему, чем за аналогичный период прошлого года.

Спрос на потребительские кредиты в указанных регионах был наибольшим среди всех видов кредитования. На долю этого направления пришлось 53% всего объема выданных кредитов частным клиентам. За 9 месяцев 2017 года розничный бизнес ВТБ выдал в регионе 21,6 тыс. кредитов наличными на общую сумму 11,4 млрд руб., что на 37% превосходит по объему результат за аналогичный период прошлого года.

По словам управляющего розничным бизнесом ВТБ в Тюменской области Гарифа Ромашкина, жители региона более расположены тратить свои средства и пользоваться кредитами на услуги и товары длительного пользования, в покупке которых они себе отказывали себе последние несколько лет: менять автомобили, ездить в отпуск, менять бытовую технику, делать ремонт, расширять жилплощадь.

Следом за потребкредитами по объему выданных средств идет ипотека. За 9 месяцев 2017 года ВТБ выдал в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 4 тысячи ипотечных кредитов на сумму 8,4 млрд рублей, что больше на 35%, чем за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель по ипотеке с начала года вырос на 8%, до 36 млрд рублей.

Как отметил Гариф Ромашкин, при этом в августе и сентябре покупатели квартир были более активны, чем в предыдущие месяцы. По результатам за отчетный период и продолжающейся тенденции к снижению ставок можно сказать, что этот и следующий годы станут рекордными по объему продаж ипотеки.

"Основными трендами рынка ипотеки на сегодняшний день являются снижение процентных ставок, рост доли готового жилья в ипотечных сделках по отношению к строящемуся, увеличение спроса на рефинансирование и возвращение привлекательности жилья как средства для сохранения средств при вероятном росте цен в пределах инфляции и стабильности арендных цен", – рассказал управляющий розничным бизнесом ВТБ.

Направление автокредитования также продемонстрировало высокую динамику роста. За 9 месяцев розничный бизнес ВТБ выдал в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО на 32% больше кредитов на покупку автомобилей по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Существенную поддержку этому направлению оказали государственные программы поддержки, в частности программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", запущенные в начале третьего квартала. Доля кредитов, выданных розничным бизнесом ВТБ по всем программам господдержки, в третьем квартале составляла около 65%.

В третьем квартале ВТБ в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выдал 1097 автокредитов на сумму 730 млн рублей, а за 9 месяцев с начала года – 2787 автокредитов на сумму 1,9 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств розничного бизнеса ВТБ в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО за 9 месяцев 2017 года вырос на 33% до 45,3 млрд рублей. Прирост привлеченных средств населения составил 34% – до 35,5 млрд рублей, предпринимателей – 32%, до 9,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба финансового учреждения.