В Тобольске установили туристические указатели

фото Тобольской промплощадки

Многочисленным туристам, ежегодно посещающим Тобольск, теперь будет проще найти не только Тобольский кремль, но и сад Ермака, Дом ремесел, музей истории кости, музей истории освоения Сибири им. Александра Дунина-Горкавича.

В ходе проекта "Тобольск - пора знакомиться" в городе установили указатели к главным туристическим объектам. Проект реализован комитетом по культуре и туризму города Тобольска в рамках благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел".

Указатели на туристических маршрутах города, сообщает пресс-служба тобольской площадки СИБУРа, помогут тоболякам и гостям города определить местонахождение 11 туристических объектов. Среди них – Тобольский кремль, сад Ермака, Дом ремесел, музей истории кости, Музей истории освоения Сибири им. Александра Дунина-Горкавича, музей печати, пристань Корниловых, а также досуговые учреждения: Тобольский драматический театр им. Петра Ершова, Дом народного творчества, центр сибирско-татарской культуры.

"Развитие комфортной городской среды - один из безусловных приоритетов компании в Тобольске, - рассказала главный эксперт по связям с государственными органами тобольской площадки СИБУРа Елена Бельская. - Созданная при нашей поддержке система городской навигации позволяет решать и другие важные задачи - привлекает внимание к историческому наследию города и повышает его привлекательность для туристов".

Для создания комфортной информационной среды в Тобольске ранее были установлены информационные стенды у наиболее значимых исторических и архитектурных памятников: плаца парадной площади, сада Ермака, городского вала. За два года реализации проекта в 18-ти точках Тобольска было установлено 52 дорожных указателя к туристическим объектам города.

"Формула хороших дел" — это единая благотворительная программа СИБУРа, которая запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по шести направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство.

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