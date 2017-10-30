Питомник для выращивания чистокровных служебных собак создан в Тюмени

Фото: УФСИН по Тюменской области

Племенной питомник по разведению и выращиванию собак служебных пород открылся на базе кинологического городка исправительной колонии №2 в Тюмени.

Заместитель начальника УФСИН России по Тюменской области Сергей Кусакин осмотрел специально оборудованную территорию. Как сообщает региональное управление ФСИН, в питомнике располагается маточник, в котором находятся два родильных бокса, пять утепленных щенятников, кормокухня, два выгула и восемь вольеров. Уже получен приплод в 15 щенков.

Разведение служебных собак чистопородное. Для этого организовано взаимодействие с полицией, Росгвардией, частными заводчиками.

В 2018-2019 годах в питомнике создадут два дополнительных вольера для племенного поголовья, дрессировочную площадку для щенков, выгульные площадки для подрощенного молодняка, изолятор на два вольера с отдельным входом.