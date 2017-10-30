Зоозащитники просят тюменцев помочь семнадцати кошкам

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Семнадцать кошек, оставшихся в доме без хозяйки, нуждаются в помощи неравнодушных тюменцев. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Владелица такого большого количества питомцев, бабушка 92 лет, оказалась в больнице с переломом. В ее отсутствие за животными ухаживает дальняя родственница, которая каждый день приезжает к ним на другой конец города.

Волонтеры фонда планируют поскорее найти питомцам новый дом, предварительно их стерилизовав - из 17 кошек в небольшой квартире только три кастрированных кота.

Остальные 13 - нестерилизованные кошки (из них четыре котенка) и один некастрированный кот. По правилам фонда, перед пристройством всех питомцев предварительно глистогонят, прививают и стерилизуют. Кроме этого животным будет необходим постоперационный уход.

Совместно с родственниками бабушки зоозащитники смогут это сделать, однако им нужна финансовая поддержка. Все препараты, процедуры и прием врачей обойдутся "Потеряшкам" в 10 тыс. рублей.

Координаты для помощи:

- Карта Альфа-банка - 4154 8120 0111 0224

- Карта Сбербанка - 4276 6700 2995 9896

- Карта Запсибкомбанка - 4333 0900 7019 8479

Назначение: 17 кошек

- Мобильный кошелек QIWI 9091874413

- Яндекс-Кошелек ЯК 41001873377481

- PayPal help-for-pets@bk.ru

- Расчетный счет

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ

р/с 40703810567100000495

БИК 047102651

к/с 30101810800000000651

ИНН 7204133072

КПП 720301001

ОГРН 1097200000105

Назначение платежа: на уставные цели.

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Дарья Казакова