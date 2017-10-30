Зоозащитники просят тюменцев помочь семнадцати кошкам
Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"
Семнадцать кошек, оставшихся в доме без хозяйки, нуждаются в помощи неравнодушных тюменцев. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Владелица такого большого количества питомцев, бабушка 92 лет, оказалась в больнице с переломом. В ее отсутствие за животными ухаживает дальняя родственница, которая каждый день приезжает к ним на другой конец города.
Волонтеры фонда планируют поскорее найти питомцам новый дом, предварительно их стерилизовав - из 17 кошек в небольшой квартире только три кастрированных кота.
Остальные 13 - нестерилизованные кошки (из них четыре котенка) и один некастрированный кот. По правилам фонда, перед пристройством всех питомцев предварительно глистогонят, прививают и стерилизуют. Кроме этого животным будет необходим постоперационный уход.
Совместно с родственниками бабушки зоозащитники смогут это сделать, однако им нужна финансовая поддержка. Все препараты, процедуры и прием врачей обойдутся "Потеряшкам" в 10 тыс. рублей.
Координаты для помощи:
- Карта Альфа-банка - 4154 8120 0111 0224
- Карта Сбербанка - 4276 6700 2995 9896
- Карта Запсибкомбанка - 4333 0900 7019 8479
Назначение: 17 кошек
- Мобильный кошелек QIWI 9091874413
- Яндекс-Кошелек ЯК 41001873377481
- PayPal help-for-pets@bk.ru
- Расчетный счет
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ
р/с 40703810567100000495
БИК 047102651
к/с 30101810800000000651
ИНН 7204133072
КПП 720301001
ОГРН 1097200000105
Назначение платежа: на уставные цели.
Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"
Дарья Казакова
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