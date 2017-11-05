"Аэрофлот" бесплатно перевезет снаряжение тюменских серфингистов и дайверов

"Аэрофлот" бесплатно перевозит снаряжение серфингистов и дайверов. Фото с сайта авиакомпании "Аэрофлот"

Бесплатную перевозку снаряжения для серфинга или дайвинга предоставляет авиакомпания "Аэрофлот" тюменцам, отправляющимся в путешествие до 24 марта 2018 года (с датой обратного рейса не позднее 24 апреля 2018 года).

Как сообщает пресс-служба российских авиалиний, услуга бесплатной перевозки одного комплекта снаряжения для пассажиров предоставляется на регулярных рейсах "Аэрофлота" и рейсах его дочерних авиакомпаний.

Снаряжение для серфинга может включать доску для серфинга и комплект плавников к ней, крепление, гидрокостюм, специальную обувь, а также прочие аксессуары общим весом не более пяти килограммов. Дайверы могут перевезти компенсатор плавучести, гидрокостюм, шлем, перчатки, боты или ласты и дополнительные принадлежности, общий вес которых не должен превышать пяти килограммов.

Общий вес оборудования в составе комплекта не должен превышать 23 кг. С полным списком оборудования, разрешенного к перевозке в составе комплекта, пассажиры могут ознакомиться на странице акции. Подробности на сайте "Аэрофлота".