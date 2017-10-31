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"Зеркало будущего" покажет киноработы тюменской молодежи

14:49 31 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фестиваль "Зеркало будущего" стартовал в Тюмени. Фото организаторов

Около 100 юных режиссеров, актеров, аниматоров, операторов, а также взрослых руководителей детских киностудий и профессиональных кинематографистов собрал II Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов "Зеркало будущего", который проходит в детском центре "Олимпийская ребячка" с 30 октября по 4 ноября. 

Фестиваль собрал около 600 заявок со всей России. В конкурсную программу короткометражных игровых, анимационных, документальных и социальных фильмов отобрали 65 картин из 10 сел, 34 городов, 23 регионов страны. Тюменская область представлена в конкурсе двумя работами: социальным фильмом "Не бросайте детей" ишимской студии "Позитив" и документальным фильмом "Моя малая Родина" юного автора Надежды Ключниковой из села Клепиково Ишимского района. 

Ежедневно на фестивале проводят конкурсные показы, на которых юные авторы могут представить свои фильмы публике, рассказав об опыте съемок, командной работе, успехах и трудностях на пути к созданию кинопроизведений.

Фестиваль "Зеркало будущего" стартовал в Тюмени. Фото организаторов

В течение пяти дней участники будут проходить мастер-классы по режиссуре, актерскому мастерству, операторской работе, а также по анимации от профессиональных кинематографистов и мультипликаторов. Ребята представят свои идеи на питчинге, лучшие из идей разработают в сценарии, на основе которых снимут и смонтируют четыре короткометражных игровых и две анимационных картины. Перед съемками каждого фильма будут организованы кастинги, на которых юные актеры смогут заявить о своем таланте и попробовать себя на роли. Готовые фильмы можно будет увидеть уже на церемонии награждения победителей фестиваля 4 ноября.

Наставниками российской сборной по детско-юношескому кинематографу и жюри фестиваля стала команда кинематографистов, представляющих Российскую детскую киноакадемию "Киноостров": генеральный продюсер, актер театра и кино, старший партнер кинокомпании Hollywood production Евгений Савчук; киноактер ("Приключение Петрова и Васечкина"), педагог, режиссер Дмитрий Барков; режиссер, актер, композитор Виталий Жарков-Галицев; сценарист и режиссер, автор интеллектуальных квестов и педагог Ая Бондаровская. В жюри и педагогический состав фестиваля также вошла режиссер-мультипликатор, член Союза художников, основатель и руководитель детской анимационной студии "Анимакот" Мария Нистратова. Вместе с ней повышать уровень умений детей в создании анимационных проектов будет режиссер анимационного кино, художник, выпускник школы-студии "ШАР" Антон Дьяков. По направлению операторской работы своим опытом с участниками поделится сценарист и режиссер, оператор-постановщик Антон Федотов.

Фестиваль "Зеркало будущего" стартовал в Тюмени. Фото организаторов

Также будет сниматься фильм по сценарию санкт-петербургского режиссера, сценариста, актера, автора интернет-сериалов и блогера Глеба Мильяна, который будет работать в тандеме с тюменским режиссером, оператором-постановщиком Марком Миллером.

Лауреатам фестиваля вручат фирменные хрустальные статуэтки за лучшие фильмы в каждом конкурсе, дипломы жюри, а фильм, признанный жюри лучшим среди всех представленных на фестивале картин, удостоится Гран-при. И каждый участник без исключения завершит фестиваль с картиной, созданной в течение фестивальной недели, в которой он принял участие как режиссер, актер, оператор, монтажер или аниматор.

Директор кинофестиваля, кинорежиссер и общественный деятель Николай Данн так говорит о кинофестивале: "Зеркало будущего" то место, где дети и подростки знакомятся с процессом создания образов, соприкасаются с кинопроизводством. Какое информационное пространство нас ждет в будущем, зависит от того, какие образы мы будем генерировать сегодня. Для того, чтобы жить в благополучном мире, необходимо формировать почву для счастливого детства, в котором юные творцы смогут создавать произведения, вдохновляющие людей на созидательные дела".

Фестиваль "Зеркало будущего" стартовал в Тюмени. Фото организаторов

Соб. Инф.

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Теги: грант , фестиваль , кино , театр , анимация , актерское мастерство , актер

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