Железнодорожники и власти Тобольска будут вместе развивать туризм

Фото: Тобольская митрополия

Соглашение о сотрудничестве в области культуры и туризма подписали АО "Свердловская пригородная компания" и администрация Тобольска. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Предполагается, что организация новых пригородных маршрутов поможет популяризации туристических объектов Тобольска. Стороны будут обмениваться информацией, вместе реализовывать интересные проекты.

Согласно аналитике железнодорожников, по маршруту Тюмень – Тобольск и обратно на пригородных поездах за 9 месяцев 2017 года перевезено 146 тыс. 300 человек, что на 5% больше, чем в 2016 году.

Напомним, что с 1 октября пригородные поезда из Тюмени в Тобольск и обратно отправляются дважды в день – утром и вечером.