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Участники проекта "Шанс" посетили авиационный музей

17:02 02 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Экскурсия в авиационный музей "ЮТэйр", фото из официальной группы проекта в социальной сети

Музей авиакомпании "ЮТэйр" посетили участники проекта "Шанс". Наставница ребят Ксения Ведьмедева выступила организатором экскурсии, благодаря чему подростки, давно мечтавшие о полетах, узнали много интересного.

Экскурсоводы рассказали детям о том, что у авиакомпании есть именная звезда на небосклоне, до которой от Солнца лететь всего 15 световых лет, что первый взлет самолета в Тюмени произошел в 1912-м году с Тюменского ипподрома.

В музее выставлен весь ряд воздушных судов авиакомпании в виде моделей, причем самолеты и вертолеты представлены в оригинальной окраске и ливреях. Ребята с интересом рассматривали авиационную форму разного назначения и разных поколений и даже смогли посидеть за приборной доской ТУ-134.

Напомним, что социальный проект "Шанс" реализуется в Тюмени во второй раз. В 2017 году его организует Центр продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория". Проект направлен на работу с детьми, которые стоят на внутришкольном учете. Каждый из ребят получает наставника в лице руководителя какого-либо городского сообщества, который показывает ребенку позитивный путь собственной реализации. Вместе с новыми друзьями дети придумывают идеи мероприятий, активно включаются в работу наставников и просто проводят время вместе. К примеру, помимо похода в музей, участники проекта регулярно посещают скалодром и батутный центр.

Дарья Казакова

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Теги: ЮТэйр , трудные подростки , музеи , Моя территория , НКО , шанс72

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