Талантливых детей из многодетных семей поддержат благотворительным концертом в Тюмени

mnogodetki-radost.ru

Благотворительный концерт "Цвет культуры" в поддержку талантливых детей из многодетных семей состоится во Дворце культуры "Нефтяник" 12 ноября, начало в 11 часов.

Концерт пройдет при поддержке департамента культуры Тюменской области, Тюменской областной Думы, Тюменского концертно-театрального объединения. Собранные от продажи билетов средства будут направлены на покупку музыкальных инструментов для талантливых детей из многодетных семей.

С 11 до 12 часов гостей будут встречать сказочные герои, на Аллее художников желающие смогут получить свой портрет или шарж, на втором этаже будет организована фотозона с ростовыми куклами, а на интерактивных площадках третьего этажа пройдут различные мастер-классы для детей.

В концертной программе, которая начнется в 12 часов, выступят детские танцевальные коллективы, вокально-инструментальные группы, фокусы, барабанное и песочное шоу, инструментальный дуэт Primavera, цирковые студии, дуэт аккордеонистов AkBoys.

В рамках концерта будет организован сбор средств в пользу талантливых детей из многодетных семей. Кроме того, тюменцы могут принести в виде пожертвований ставшие им ненужными музыкальные инструменты, мольберты и прочие атрибуты для творчества. Будут их принимать и во время концерта.

По вопросам приобретения билетов обращаться по номерам тел: +7(919)9543138, +7(912)9921524, +7(912)9245815.