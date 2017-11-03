В лонг-лист "Золотой маски" отобрали спектакли тобольских и тюменского театров

Фото: Тобольский драматический театр

Два тобольских и один тюменский спектакли вошли в лонг-лист национальной театральной премии "Золотая Маска" 2018 года.

Спектакль "Тобольск. Доска почета" тобольского драматического театра и постановка свободного молодежного театра "Слушай Тобольск", созданные на "Арт-лаборатории" фестиваля "Территория" при поддержке компании СИБУР, а также премьера прошлого сезона Тюменского драматического театра "С любимыми не расставайтесь" вошли в список самых заметных спектаклей сезона 2016-2017 по мнению экспертного совета российской национальной театральной премии "Золотая Маска".

Лонг-лист составлен двумя экспертными советами – по драматическому и кукольному театру и по музыкальному театру. В процессе отбора номинантов экспертный совет отсмотрел более 500 спектаклей драматического и кукольного театров и около 300 музыкальных.

Премия пройдет в 2018 году с февраля по апрель. Афишу "Золотой маски" и ее проектов опубликуют в конце декабря 2017 года.