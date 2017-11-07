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Школьники из Надыма познакомились с Тюменским медицинским университетом

11:25 07 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тюменского медицинского университета

Школьники из Надыма провели осенние каникулы в аудиториях и лабораториях Тюменского государственного медицинского университета.

Как сообщает пресс-служба университета, учащиеся химико-биологических классов под руководством педагога Светланы Нечаевой, встретились с деканами всех пяти факультетов вуза. Будущих абитуриентов интересовало, как стать студентом Тюменского ГМУ, какие специальности больше всего востребованы, каким был проходной балл в минувшую приемную кампанию, как учитываются индивидуальные достижения абитуриентов?

После знакомства с руководством университета школьники побывали на занятиях по технологии лекарств на кафедре фармацевтических дисциплин. За пять дней юные ямальцы посетили занятия на кафедрах биологии, нормальной физиологии, гистологии, анатомии.

Они познакомились с деятельностью студенческого научного общества и хирургического кружка, побывали на клинических базах университета и в музее истории Тюменского государственного медицинского университета.

фото Тюменского медицинского университета

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Теги: школьники , Тюменский медицинский университет , Надым , образование

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