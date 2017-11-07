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Викуловчане оценили пользу "Школы фермера"

14:01 07 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Школа фермера, фото - phototyumen.ru

29 владельцев личных подсобных хозяйств и пять индивидуальных предпринимателей окончили курс "Школы фермера" в Викуловском районе в 2017 году.

Они получили знания по созданию молочных ферм с нуля, основам мясного скотоводства, предпринимательского дела, выращиванию телят, больше узнали о правильном кормлении животных. Лекции читали опытные фермеры и специалисты АПК.

Все слушатели курса успешно сдали итоговый тест и получили право участвовать в программе льготного финансирования под 3% годовых. Целевой займ можно использовать на приобретение крупного рогатого скота, оборудования, кормов, ветеринарных препаратов, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений. Также льготный кредит можно направить на установку газового оборудования и подключение к газовым сетям.

Как поделился участник "Школы фермера, владелец молочной мини-фермы  Владимир Снегирев, проект оказался очень полезным. К примеру, от преподавателей школы он узнал то, о чем раньше не задумывался. Также селянин надеется на льготную программу финансирования, она придется очень кстати.

Как добавил заместитель главы Викуловского района, начальник управления сельского хозяйства Василий Леончиков, решается вопрос о запуске подобного проекта для предпринимателей, занимающихся растениеводством. "Вопросов в этой отрасли у селян всегда много, а учиться полезному никогда не поздно", - подчеркнул он.

Отметим, что проект "Школа фермера" поддерживает региональное правительство и Инвестиционное агентство Тюменской области. В 2017 году занятия школы прошли в Викуловском, Армизонском, Ялуторовском, Аромашевском и Юргинском районах.

Евгения Шевцова

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Теги: АПК , Викуловский район , сельское хозяйство , школа фермера

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