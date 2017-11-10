На Ямале планируют создать сеть горных приютов

norway-travel.com

Сеть горных приютов предлагают создать ученые на Ямале. По их мнению, это будут способствовать увеличению турпотока в арктический регион.

"На Полярном Урале много природных объектов и памятных мест, представляющих огромный интерес для туристов, – говорит директор регионального научного центра, кандидат геолого-минералогических наук Антон Синицкий. – Со всей страны люди приезжают сюда, чтобы полюбоваться уникальными горными ландшафтами. Места ночевок и какой-либо сервис практически отсутствует. Туристы едут с палатками, либо останавливаются в заброшенных избушках, балках, строениях, на базе которых мы и предлагаем создать горные приюты".

В качестве примера Антон Синицкий и младший научный сотрудник центра изучения Арктики Ростислав Локтев приводят Норвегию, где сетью горных приютов охвачена вся страна. Их содержанием занимается Норвежская туристическая ассоциация.

Сотрудники центра изучения Арктики считают, что создание подобной сети на Полярном Урале позволит регулировать неорганизованный туризм, использовать туристические маршруты круглый год, в целом привлечь инвестиции в отрасль, расширить спектр туристических услуг в регионе. Кроме того, это будет способствовать вовлечению в туриндустрию коренных малочисленных народов Севера и популяризации экологического туризма, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.