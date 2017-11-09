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Владимир Якушев назвал несколько направлений для развития сотрудничества с Казахстаном

21:17 09 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Губернатор Тюменской области Владимир Якушев прокомментировал итоги XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, состоявшегося в Челябинске 9 ноября. После пленарного заседания под председательством глав двух государств Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, он пообщался с журналистами и отметил, что Тюменский регион плодотворно сотрудничает с несколькими областями Республики Казахстан, например Северо-Казахстанской.

"У Тюменской области и Республики Казахстан давние добрососедские отношения. Нас объединяет не только общая граница, но и исторические, культурные, экономические связи. Мы расширяем сотрудничество в сельском хозяйстве и промышленности. Укрепляются связи в сфере образования, здравоохранения и науки. Тюменская область активно участвует в реализации программы приграничного и межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Республика входит в число наших основных внешнеторговых партнеров", - подчеркнул Владимир Якушев.

По данным таможенной статистики, товарооборот региона с Казахстаном за первое полугодие 2017 года составил 52 млн долларов США (экспорт более 42 млн долларов США, импорт – свыше 9 млн долларов США). В сравнении с первым полугодием 2016 года товарооборот вырос в 1,7 раза, доля экспорта - в полтора раза, импорта - в четыре раза.

Тюменские бизнесмены импортируют свинцовые изделия, черные металлы, продукты питания: какао, сахар, кондитерские и мучные изделия, алкогольные и безалкогольные напитки. Предприятия региона поставляют в Казахстан углеводороды, полимеры этилена и пропилена в первичных формах, лесоматериалы, фанеру, стеклотару, сгущенные молоко и сливки.

Губернатор высказал мнение, что возможности для расширения взаимной торговли далеко не исчерпаны. Например, партнеры из Казахстана могут принять участие в реализации проекта агроиндустриального парка в Ишиме. "Там хорошие перспективы. В частности, проект по строительству зернохранилища может обеспечить выгодный экспорт зерновых культур. А создание комплекса зерноперерабатывающих производств позволит выпускать конкурентный продукт", - заметил глава региона. 

Владимир Якушев назвал несколько направлений для развития сотрудничества. Это агропромышленный комплекс и пищевая промышленность, сфера информационных технологий, туризм, медицина, образование, логистика и торговля. "Мы готовы поддержать создание оптово-распределительного центра в Тюменской области на площадке индустриального парка, обеспеченной всей инженерной инфраструктурой. Не сомневаюсь, это будет способствовать росту товарооборота между Тюменской областью и Республикой Казахстан", - убежден губернатор.

Глава области выразил уверенность, что конструктивное партнерство позволит реализовать множество самых разных совместных проектов.

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Теги: Челябинск , Казахстан , сотрудничество , форум , Владимир Якушев

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