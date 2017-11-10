up

10.11.2017 пятница

EUR 68.7865

USD 59.2527

В Тюмени -2..-4 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцев просят рациональнее расходовать воду

08:58 10 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
img-2.photosight.ru

На особый режим работы перешли специалисты тюменского водоканала в ночь на 10 ноября.

В связи с погодными условиями в р. Тура началось образование так называемой шуги. Шугой называют мелкие частички льда в толще воды, которые возникают крайне редко, но серьезно осложняют работу речного водозабора. Последний раз шуга в Туре образовывалась в 2013 году.

На помощь специалистам тюменского водоканала уже пришла водолазная группа ТОСЭР, которая займется очисткой приемного отделения водозабора от скопившихся частичек льда.

Прогнозировать день появление шуги невозможно, все существующие профилактические меры позволяют лишь задержать наступление момента попадания шуги в затворы и сороудерживающие решетки. Скопление этой фракции в самотечном канале приводит к остановке подачи воды на сооружения, сообщает "Тюмень Водоканал".

"Сегодня в ночь мы максимально увеличили подачу воды с Велижанской водоочистной станции, чтобы минимизировать перебои в водоснабжении в утренние часы, - отметил главный инженер тюменского водоканала Андрей Максимов, - в течение всей ночи мы обеспечивали обогрев самотечных линий водозабора, чтобы не допустить их перемерзания и осуществляли перезапуск сооружений".

Сейчас на Метелевской водоочистной станции уже работают водолазы, задача которых очистить решетки приемной камеры от забившего их льда. Центральная диспетчерская служба водоканала руководит режимами подачи воды в город, чтобы последствия этого природного явления прошли для жителей с минимальными неудобствами, тем не менее, полностью избежать перебоев в водоснабжении в таких условиях невозможно.

Перебои возможны во всей правобережной части Тюмени, в границах от Объездной дороги до реки Тура между п. Метелево и п. Войновка, а также в населенных пунктах, прилегающих к объездной дороге.

"Мы просим тюменцев в этот сложный период отнестись с пониманием к возникшей проблеме, иметь минимальный запас воды, а в тех районах, где водоснабжение сохраняется, расходовать воду более рационально, - сказал руководитель пресс-службы "Тюмень Водоканал" Иван Камельских, - сейчас реализуется весь комплекс мероприятий для минимизации последствий этого сложного природного явления".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Тюмень Водоканал , водозабор , водоснабжение

Последние новости

09:53 В Тюмени назовут героев спорта
09:42 На Ямале планируют создать сеть горных приютов
09:31 Театр-студия "Будильник" выпишет всем желающим "Приглашение на казнь" по Набокову
09:20 Первый открытый конгресс наставников России пройдет в Тюмени
09:09 "Рубин" одержал домашнюю победу Фото
08:58 Тюменцев просят рациональнее расходовать воду
08:43 Светофоры не будут работать в районе улиц Одесской и 50 лет Октября
08:29 В Ханты-Мансийске ночью полыхал башенный кран Фото
08:07 Час доброты в тюменской библиотеке посвятят домашним животным
22:32 Для тюменцев и жителей Казахстана разработают новые туристические маршруты
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев назвал несколько направлений для развития сотрудничества с Казахстаном

На форуме в Челябинске презентуют тюменско-казахстанские проекты

Тюменские франшизы успешно реализуются в России и за рубежом

Политика

Владимир Путин: образование - особая сфера развития человеческого капитала

Владимир Путин: Россия и Казахстан - стратегические партнеры и союзники

Степан Киричук: приграничное сотрудничество нужно развивать на муниципальном уровне

Экономика

Отечественные предприятия обеспечат "ЗапСибНефтехим" оборудованием и стройматериалами

Разработкой тюменских ученых заинтересовалось "Газпромнефть-Ямал"

В Казанский район отправлена крупная партия семенного материала для разведения коров

Общество

На Ямале планируют создать сеть горных приютов

Театр-студия "Будильник" выпишет всем желающим "Приглашение на казнь" по Набокову

Первый открытый конгресс наставников России пройдет в Тюмени

Спорт

В Тюмени назовут героев спорта

"Рубин" одержал домашнюю победу

Светлана Галактионова: Тюменская область славится биатлоном и единоборствами

Происшествия

В Ханты-Мансийске ночью полыхал башенный кран

Тюменка, заказавшая трекер для слежки, пойдет под суд

Упавшей в автобусе тюменской пенсионерке транспортники выплатили компенсацию
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+