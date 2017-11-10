Тюменцев просят рациональнее расходовать воду

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На особый режим работы перешли специалисты тюменского водоканала в ночь на 10 ноября.

В связи с погодными условиями в р. Тура началось образование так называемой шуги. Шугой называют мелкие частички льда в толще воды, которые возникают крайне редко, но серьезно осложняют работу речного водозабора. Последний раз шуга в Туре образовывалась в 2013 году.

На помощь специалистам тюменского водоканала уже пришла водолазная группа ТОСЭР, которая займется очисткой приемного отделения водозабора от скопившихся частичек льда.

Прогнозировать день появление шуги невозможно, все существующие профилактические меры позволяют лишь задержать наступление момента попадания шуги в затворы и сороудерживающие решетки. Скопление этой фракции в самотечном канале приводит к остановке подачи воды на сооружения, сообщает "Тюмень Водоканал".

"Сегодня в ночь мы максимально увеличили подачу воды с Велижанской водоочистной станции, чтобы минимизировать перебои в водоснабжении в утренние часы, - отметил главный инженер тюменского водоканала Андрей Максимов, - в течение всей ночи мы обеспечивали обогрев самотечных линий водозабора, чтобы не допустить их перемерзания и осуществляли перезапуск сооружений".

Сейчас на Метелевской водоочистной станции уже работают водолазы, задача которых очистить решетки приемной камеры от забившего их льда. Центральная диспетчерская служба водоканала руководит режимами подачи воды в город, чтобы последствия этого природного явления прошли для жителей с минимальными неудобствами, тем не менее, полностью избежать перебоев в водоснабжении в таких условиях невозможно.

Перебои возможны во всей правобережной части Тюмени, в границах от Объездной дороги до реки Тура между п. Метелево и п. Войновка, а также в населенных пунктах, прилегающих к объездной дороге.

"Мы просим тюменцев в этот сложный период отнестись с пониманием к возникшей проблеме, иметь минимальный запас воды, а в тех районах, где водоснабжение сохраняется, расходовать воду более рационально, - сказал руководитель пресс-службы "Тюмень Водоканал" Иван Камельских, - сейчас реализуется весь комплекс мероприятий для минимизации последствий этого сложного природного явления".