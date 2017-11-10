О тюменском проекте "Шанс" снимут фильм

Фото: Пресс-служба Google

Фильм о тюменском "Шансе" снимут компания Google и телеканал НТВ. Социальный проект по работе с трудными подростками стал одним из семи победителей конкурса "Вдали от столиц", инициативы Google по поиску интересных историй людей, которые своей деятельностью меняют жизнь в регионах к лучшему.

Из более чем 2 тыс. заявок команда экспертов отобрала около 600 проектов, затем жюри определило по шесть финалистов в каждой из семи категорий. Победителями стали семь участников, за которых в Google Поиске проголосовало больше всего жителей России.

Глава Google Россия Дмитрий Кузнецов отметил, что число заявок превзошло все ожидания организаторов.

"Благодаря активному участию жителей регионов мы узнали так много нового о нашей стране. Их проекты совсем не похожи друг на друга, но все созданы с большой любовью к жителям разных уголков России. Изучить истории людей, которые воплощают свои идеи в жизнь, по-прежнему можно на интерактивной Google-карте “Вдали от столиц”", — сообщил он.

Итогом конкурса "Вдали от столиц" стала карта социально значимых проектов со всей России, которая показывает, что важные инициативы рождаются не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах нашей страны. На первом очном этапе голосования проект "Шанс" из Тюмени поддержали жюри фестиваля, в число которых вошел музыкант Илья Лагутенко, режиссер и продюсер Егор Кончаловский, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и другие. После того, как эксперты обозначили шорт-лист проектов по каждой номинации, к голосованию присоединились интернет-пользователи.

Награждение победителей состоялось в Москве на торжественной церемонии с участием организаторов, экспертов и членов жюри "Вдали от столиц". Авторы лучших проектов получили сертификат на индивидуальную сессию с ведущими бизнес-экспертами от Google, чтобы найти еще больше возможностей для развития своего дела и достичь еще больших успехов. Кроме того, Google вместе с телекомпанией НТВ снимут небольшие фильмы о каждом из семи проектов-победителей, чтобы о них узнала вся Россия, сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, проект "Шанс" реализуется в Тюмени во второй раз, он помогает подросткам найти позитивные пути развития через совместное времяпрепровождение со своими наставниками. Оператором проекта в 2017 году выступает Центр продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория".

По словам менеджера проекта Любови Бровко, спортивные мероприятия помогают ребятам выплеснуть свою энергию, позитивно занять свое время и выбрать то, чем они хотели бы заниматься после школы.

Проект "Шанс" проводится в Тюмени второй год. В 2017 участие в нем принимают 46 подростков и 40 наставников. Среди них — представители молодежных сообществ и просто активные жители Тюмени. Вместе они посещают разные занятия, в том числе и спортивные: футбол, волейбол, тренировки по скалолазанию и самообороне, мастер-класс по скейтбордингу от команды SibSub, танцы трех направлений.

Фото:Пресс-служба Google

Дарья Казакова