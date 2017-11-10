Ситуация с подачей воды в Тюмени стабилизируется

Водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР) полностью очистили от шуги один из двух водоводов Метелевского водозабора. Работы на втором водоводе продолжаются, рассказал руководитель пресс-службы "Тюмень Водоканал" Иван Камельских.

В районе приемной камеры водозабора специалисты ожидают теплоход, который встанет на пути шуги. Подача воды уже увеличена, для восстановления нормативных показателей давления необходимо время.

Иван Камельских пояснил, что водолазы ТОСЭР будут работать до вечера, после чего их сменит другая бригада. Они будут препятствовать засорению решеток на камерах в ночное время. Водоканал готовится к вечернему пику потребления - резервуары практически полностью заполнены.

Напомним, в связи с погодными условиями в Туре в ночь на 10 ноября началось образование так называемой шуги. Шугой называют мелкие частички льда в толще воды, которые возникают крайне редко, но серьезно осложняют работу речного водозабора. Последний раз шуга в Туре образовывалась в 2013 году.

Прогнозировать день появления шуги невозможно, все существующие профилактические меры позволяют лишь задержать наступление момента попадания шуги в затворы и сороудерживающие решетки. Скопление этой фракции в самотечном канале приводит к остановке подачи воды на сооружения, сообщает "Тюмень Водоканал".

Дарья Казакова