В Тюмени чествовали полицейские династии

Светлана Маслова и Юрий Алтынов/ Фото предоставлено пресс-службой УМВД РФ по Тюменской области

Чествование династий, члены которых выбрали службу в органах внутренних дел, прошло в УМВД России по Тюменской области в канун профессионального праздника, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

Стражам правопорядка, несущим службу и в отставке, решением Офицерского собрания УМВД России по Тюменской области присвоено почетное звание "Династия сотрудников ОВД". В списке достойных кандидатов числится семь замечательных семей. Одной из них является династия Аблясовых – Зятьковых, чей общий стаж службы в органах внутренних дел составляет 81 год.

Василий Зятьков/Фото предоставлено пресс-службой УМВД РФ по Тюменской области

Глава династии Василий Захарович Зятьков родился в 1930 году. Именно он заложил прочный фундамент для развития профессиональной династии и крепкой семьи. С раннего возраста он был опорой для родных и близких людей. В 1945 году, когда юноше было всего 15 лет, на его плечи легла забота о членах семьи. Пройдя все жизненные испытания и невзгоды, он приобрел твердость духа, которая впоследствии помогла ему принять важное решение – оберегать не только свою семью, но и защищать жителей Тюменской области. Василий Захарович Зятьков прошёл службу в армии, а после этого работал стрелком в тюменской военизированной охране. В 1956 году начал служить во вневедомственной охране при Калининском РОВД, охраняя граждан от преступников. Награжден медалью "За спасение утопающего". Рискнув своей жизнью, милиционер спас мужчину, тонущего в реке Туре. Вся семья гордится его героическим поступком и говорит о нем как о добром и трудолюбивом человеке. Блюститель порядка награжден медалями "За безупречную службу в МВД" I, II и III степеней, а также нагрудным знаком "Отличник милиции". Ушел в отставку в звании старшины милиции в 1985 году.

Владимир Зятьков/Фото предоставлено пресс-службой УМВД РФ по Тюменской области

Семейное дело продолжил сын Василия Захаровича – Владимир Васильевич Зятьков. Он родился в 1958 году и с детских лет слушал рассказы отца о профессиональной деятельности. Владимир Зятьков поступил на службу в 1992 году, работал милиционером отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых при ГУВД Тюменской области. Является ветераном боевых действий, в 2001 году проходил военную службу на территории Грозного. Ушел в отставку в 2007 году в звании старшего прапорщика милиции.

Первой женщиной в семье, надевшей милицейскую форму, стала внучка Василия Зятькова – Светлана Николаевна Маслова (Аблясова). Она с особым пиететом отзывается о папе, дяде и, безусловно, дедушке – главе полицейской династии. Ее отец также был стражем правопорядка. Николай Александрович Аблясов родился в 1954 году в деревне Старая Киреметь Аксубаевского района Республики Татарстан. После службы в ракетных войсках в Семипалатинске приехал в Тюмень работать геологом, но судьба распорядилась иначе. Он познакомился с мамой Светланы Николаевны Верой Васильевной Зятьковой, и на одной из встреч Василий Захарович рассказал ему о службе в правоохранительных органах. Николай Аблясов решил работать в милиции, в 1974 году стал инспектором, параллельно учился, закончил ТВШ СССР. Со временем Николай Александрович добился высоких результатов и возглавил УООП ГУВД Тюменской области. Подчиненные считали начальника дисциплинированным и справедливым руководителем. Николай Аблясов награждён медалями "За охрану общественного порядка", "За безупречную службу в МВД" I, II и III степеней, а также почётной грамотой МВД. Ушел в отставку в звании полковника милиции в 2004 году. По словам дочери Светланы, в кругу семьи папа считался мастером на все руки: своими руками любил делать дома ремонт, с лёгкостью чинил бытовую технику, был грибником, охотником и рыболовом.

Николай Аблясов/Фото предоставлено пресс-службой УМВД РФ по Тюменской области

Сама Светлана Маслова служить в правоохранительных органов решила в 1995 году. Сейчас она работает в отделе кадров управления по работе с личным составом. Муж также проходил службу в рядах милиции. Сергей Иванович Маслов служил в пограничных войсках КГБ СССР на государственной границе с Китаем, на заставе имени Героя Советского Союза Демократа Владимировича Леонова, а после армии вступил в ряды стражей правопорядка в Белокурихе. В 1994 году перевёлся на службу в Тюмень на должность милиционера изолятора временного содержания УВД Тюменского облисполкома, с 2001 работал раместителем начальника по оперативно-режимной работе ИВС, четыре года спустя 2005 году возглавил ИВС при ГУВД Тюменской области. Ушёл в отставку в звании майора в 2005 году.

Семья Масловых/ Фото предоставлено пресс-службой УМВД РФ по Тюменской области

Принимая поздравления начальника УМВД России по Тюменской области Юрия Алтынова, Светлана Маслова отметила, что присвоение почетного звания "Династия сотрудников ОВД" стало приятной неожиданностью для всей семьи. К сожалению, Василия Зятькова и Николая Аблясова уже нет в живых, но глава династии остаётся образцом для подражания, на который равняется младшее поколение.

Сейчас, говорит Светлана Маслова, ее главная цель - сохранение исторической памяти и семейных традиций. Возможно, по стопам родных пойдет дочь Валентина, но каким бы ни был выбор, она может рассчитывать на поддержку семьи.