Тюменцам рекомендуют запастись водой

Фото пресс-службы "Тюмень Водоканал"

Оперативно вывести Метелевскую водоочистную станцию в штатный режим работы смогли водолазы ТОСЭР совместно с сотрудниками тюменского водоканала.

Специалисты готовятся к традиционному вечернему пику потребления воды в городе и перезапускают водонасосные станции. К Метелевскому водозабору прибыл теплоход, который будет разгонять шугу в ночное время, также организовано круглосуточное дежурство водолазов.

Горожанам рекомендуют запастись водой, так как из-за снижения температуры в ночное время шуга может снова вызвать проблемы в работе водоочистной станции, и единственный возможный способ очистки в условиях существующих сооружений - это механическая.

Напомним, ночью 10 ноября специалисты тюменского водоканала перешли на особый режим работы из-за редкого природного явления, называемого шугой. Последний раз шугоход в Туре отмечали в 2013 году, до этого только в 2007. Он возникает при перепадах температуры, когда вода в реке опускается, но не настолько, чтобы сцепиться льдом. В итоге в ней возникают кристаллы льда, которые превращают реку в смесь воды и льда, больше похожую на ледяную кашу.

Директор по производству "Тюмень Водоканала" Виталий Гурский пояснил, что в такие периоды забор воды из реки невозможен, поскольку льдом забивает решетки и трубопроводы.

Чтобы компенсировать временную остановку Метелевской водоочистной станции, специалисты тюменского водоканала подготовились к максимальной подаче с Велижанской водоочистной станции – в утренние часы это позволило сократить количество районов, где вода отсутствовала или отмечались перебои в водоснабжении. Водолазы ТОСЭР оперативно приехали на водозабор и приступили к обследованию и очистке приемной камеры ото льда.

"Водолазам потребовалось несколько погружений, чтобы провести полную очистку. Ребята настоящие герои, поскольку работали в ледяной воде, без перерывов и смогли организовать работу таким образом, чтобы можно было приступить к запуску водоочистной станции еще до полного завершения работ", - рассказал руководитель пресс-службы тюменского водоканала Иван Камельских.

Соб.инф.