Чем заправляемся: стали известны результаты акции "Топливный класс"

фото "Газпром нефть"

20% бензина в Тюмени является контрафактным. Такие результаты выявили специалисты мобильной лаборатории "Газпром нефти" в Тюмени по итогам акции по открытой проверке качества моторного топлива "Топливный класс", которая прошла во Всемирный день качества, 9 ноября.

Анализ бензина в Тюмени показал в одной пробе превышение массовой доли серы, еще в одной - несоответствие фактического октанового числа заявленному.

Помимо Тюмени, сеть АЗС "Газпромнефть" провела межрегиональную акцию в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Новосибирске, Красноярске, Челябинске и Екатеринбурге.

За время проведения акции автомобилисты предоставили более 100 проб на исследование. Принять участие в нем мог любой желающий. Для этого нужно было принести 0,5 л топлива в чистой емкости из стекла или ПЭТФ. Исследование проводилось слепым методом – при выдаче протокола испытания эксперты лаборатории не знали марку и продавца топлива. Такая масштабная акция, предоставившая водителям инструмент для объективной оценки качества топлива, проходила в России впервые.

Мобильные лаборатории, оснащенные высокоточными экспресс-анализаторами и стандартизованными автоматическими приборами, были установлены на АЗС сети "Газпромнефть". Эксперты проводили физико-химический анализ топлива по всем основным параметрам: октановому числу бензина, цетановому числу дизельного топлива, массовой доле серы, фракционному составу, содержанию бензола, кислорода, оксигенатов и воды, давлению насыщенных паров и другим. Все участники акции получали протоколы испытаний в течение 15-25 минут, сообщает пресс-служба "Газпром нефти".

В среднем в ходе проверок почти в 40% проб было зафиксировано отклонение от норм Технического регламента Таможенного союза.

Лидером по проведенным исследованиям среди всех регионов стал Урал – водители из Челябинска, Тюмени и Екатеринбурга привезли на анализ более 40% проб, проверенных в рамках федеральной акции. Первое место у водителей из Челябинска, жители которого принесли 24 пробы, из них 17 – образцы бензина и 7 – дизеля. Из них в 58% проб специалисты лаборатории нашли нарушения норм технического регламента Таможенного союза.

В целом, по результатам теста порядка половины проб в регионах Урала были признаны некондиционными. Самые распространенные нарушения – несоответствие фактического октанового числа заявленному и превышение массовой доли серы – основного параметра, определяющего экологический класс топлива. Опрос участников акции показал: некачественный бензин приобретен в большинстве случаев на независимых заправках.

Результаты тестирования в регионах свидетельствуют о наличии значительного объема контрафактного топлива, реализуемого на рынке. Опрос участников акции показал: некачественное топливо в большинстве случаев приобретено на несетевых или безымянных АЗС.

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Генеральный директор "Газпромнефть-Лаборатории" Виктор Чуяков отметил, что обязательным условием объективных лабораторных исследований является не только использование стандартизированного оборудования, но и соблюдение действующих стандартов по отбору проб, с которыми знакомы далеко не все водители. Однако в целом, по его словам, результаты акции наглядно продемонстрировали реальное положение дел на региональных рынках ГСМ.

"Несмотря на то, что топливо крупных российских НПЗ по своим характеристикам не уступает европейскому, автомобилисты в нашей стране по-прежнему довольно часто сталкиваются с негативными последствиями использования некачественного топлива. Первая причина – это деятельность недобросовестных продавцов, реализующих технические нефтепродукты или полуфабрикаты под видом моторного топлива. Вторая – это наличие нескольких этапов перевалки при доставке топлива от завода до АЗС, что повышает риски технологических накладок, - сказал Виктор Чуяков. - В собственной сети АЗС неизменное заводское качество достигается благодаря внутренней системе контроля на этапах транспортировки, хранения и реализации бензина и дизельного топлива. Ее важным элементом являются разветвленная сеть независимых от сбытовых структур стационарных и мобильных лабораторий, которые ежегодно совершают более 14 тыс. внезапных проверок на АЗС".