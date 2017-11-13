Предприятия общепита призывают ответственно подойти к вопросу утилизации отходов

Фото ИА "Тюменская линия"

Все социальные учреждения, организации и предприятия, оказывающие услуги общественного питания Тюменской области должны утилизировать пищевые отходы в соответствии с правилами, прописанными в нормативно-правовых актах. Передавать отходы неспециализированным организациям и частным лицам строго запрещено. Такие меры необходимы для предупреждения распространения вируса АЧС на территории региона и исключения возможного возникновения чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо в рамках рабочего совещания, которое состоялось в областном управлении Росприроднадзора 13 ноября.

"Сегодня на территории Тюменской области работает большое количество предприятий, у которых ежедневно образуются пищевые отходы. Это все социальные учреждения, в том числе детские сады, школы, больницы, предприятия общественного питания, магазины, которые осуществляют переработку мяса, рынки. Все хозяйствующие субъекты будут проинформированы о запрете передачи отходов частным и неспециализированным юридическим лицам. Ответственность за нарушение этого требования – очень серьезная", - пояснила она.

Такая мера, по словам Галины Шарухо, необходима для того, чтобы предупредить распространение африканской чумы свиней через пищевые объекты в личных подсобных и фермерских хозяйствах, и прервать цепочку распространения этой инфекции среди животных. Важно, чтобы сами предприятия понимали всю меру ответственности и обдуманно подходили к вопросам утилизации.

"Нам надо всем объединить усилия, чтобы нормализовать ситуацию. Передавать отходы можно только специализированным возчикам, которые доставляют их на предприятия, где производится обеззараживание отходов. Конечно это огромная работа, но наша задача - взять ситуацию под контроль", - подчеркнула Галина Шарухо.

Руководитель управления Росприроднадзора по Тюменской области Мария Мартынчук проинформировала, что все организации начали получать информационные письма, где прописаны меры предостережения, правила и порядок утилизации отходов.

"Эти правила не являются новшествами. Согласно закону, все пищевые отходы, которые относят к категории 5 класса опасности, должны вывозиться на полигоны вместе с ТБО. Но ни в коем случае нельзя выдавать их населению и использовать повторно. Именно несоблюдение этих правил стало причиной распространения африканской чумы свиней в одном из соседних регионов", - подчеркнула Мария Мартынчук.

Работа проводится в соответствии с постановлением о предупреждении распространения АЧС, которое ранее подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Галина Шарухо также подчеркнула, что вирус АЧС не опасен для человека, он погибает при температуре выше 72 градусов в течение получаса. Опасности употребления мясных продуктов для людей нет.

Любовь Голышева