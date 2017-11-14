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Жителей Ямала через Обь перевозят вездеходы на воздушной подушке

10:14 14 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
amfitex.ru

Перевозка пассажиров вездеходами на воздушных подушках началась на переправе Салехард – Лабытнанги через реку Обь.

Движение осуществляется по расписанию. Оно расположено в павильонах на причалах переправы. Стоимость проезда на воздушной подушке осталась на уровне 110 рублей за пассажира и 55 рублей за багаж. Купить билет можно в кассах павильонов. На каждый новый рейс открывается новая продажа билетов для исключения путаницы при посадке на борт.

Место посадки с лабытнангской стороны находится в отдалении от теплого павильона. Для удобства пассажиров здесь будет работать микроавтобус и бесплатно подвозить людей к вездеходам. О начале работы оповещены перевозчики, работающие на рейсовых микроавтобусах. Пассажиры получат возможность добираться с переправы до города по приемлемой цене.

Вертолетные перевозки между городами Салехард и Лабытнанги продолжатся до самого открытия движения воздушных подушек. Напомним, на данный момент вертолет является единственным безопасным видом транспорта на линии Салехард – Лабытнанги.

Работа по устройству ледовой переправе через реку Обь уже началась. На лед вышли специалисты предприятия "Ямалавтодор", в данный момент намораживается толщина льда.

Спецтехника для устройства объекта готова, водительский и механизаторский состав укомплектован. Дорожники ожидают устойчивых холодов для проведения разведки на зимних маршрутах. В минувшем году движение транспорта по ледовой переправе открылось 21 ноября, в 2015 году - 25 ноября, в 2014 году - 27 ноября, в 2013 – 1 декабря.

Во избежание несчастных случаев, дорожники обращаются к гражданам дождаться открытия ледовой трассы и не спешить пересекать реку на транспорте или пешком, сообщает пресс-служба правительства Ямала. 

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Теги: река Обь , Ямал , переправа

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