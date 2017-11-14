Проекты молодых тюменских сценаристов поддержали федеральные продюсеры

Проекты молодых тюменских сценаристов поддержали федеральные продюсеры/Фото пресс-службы "Моя территория"

Девять из 22 заявок были допущены к защите на II Открытом питчинге дебютантов, которые прошел в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70).

Это работы Кирилла Бородулева "Шум", Андрея Зубова "Москва закрыта на ремонт", Марии Миць "Маша", Зульфии Мурзалимовой "Загадочная история Тюмени", Алексея Нелаева, Михаила Рыжова "Химия", Светланы Cеменовой "Боюськи", Александра Теренина "Коворкинговое чтиво", Дмитрия Третьякова, Ивана Парфенова "Пистолет", Алексея Южакова "Барометр".

Проекты молодых тюменских сценаристов поддержали федеральные продюсеры/Фото пресс-службы "Моя территория"

Комиссия в составе Дмитрия Якунина, Алены Мареевой, Владислава Головкова, Маргариты Посадских и Олега Урушева оценила работы, профессионалы посоветовали конкурсантам, как доработать идеи и предложили варианты пост-продвижения.

"Питчинг — уникальная возможность для тюменских сценаристов и видеографов презентовать свои работы в области кинематографии и в лице компетентного жюри найти партнеров, которые помогут в реализации их идей. Центр продюсирования сообществ "Моей территории" также готов оказать поддержку молодежных сообществ и продвигать их инициативы для того, чтобы в Тюмени появлялось больше творческих и креативных проектов", — рассказала руководитель Центра продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

По итогам II Открытого питчинга дебютантов первое место занял проект Кирилла Бородулёва "Шум". В качестве приза телекомпания "СургутИнформТВ" окажет техническую поддержку — оплатит камеру RED на четыре съемочных дня.

Серебро забрала "Москва закрыта на ремонт" Андрея Зубова. Он сможет вне конкурса представить свой проект на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, а также получит помощь в разработке сценария от корпорации "Русская фильм-группа" и техническую и финансовую поддержку в размере 50 тыс. рублей от кинокластера "Свердловская киностудия".

Третье место разделили два проекта: "Барометр" Алексея Южакова, получивший продюсерскую поддержку от "Русской фильм-группы", и "Маша" Марии Миць. "Свердловская киностудия" поможет Марии в пост-продакшене: предоставит финансирование в 50 тыс. рублей, а "СургутИнформТВ" окажет техническую поддержку. Также Марии Миць вручили сертификат от станции проката автодомов "Яхты на колесах".

Авторы других проектов также получили призы: от сертификатов на аренду оборудования в рабочем пространстве "Медиаполис" до индивидуальных консультаций с федеральным спикером Дмитрием Якуниным.

"Меня приятно удивил тюменский питчинг не только большим количеством интересных идей, но и тем, что некоторые из них реализованы на площадке YouTube. Сегодня я увидел три профессиональные работы — "Сценарий-шоу", "Маша" и "Барометр". Надеюсь, что в скором времени они появятся на экране. В современном мире стать успешным кинодеятелем несложно: необходимо постоянно развивать свои навыки и получать новые знания, а не уповать на идею профессионального снобизма", — отметил продюсер фильма "Тобол" Олег Урушев.

Напомним, что впервые питчинг в Тюмени состоялся в 2016 году в рамках кинофестиваля "XXI век". Проект "Второй открытый питчинг дебютантов" стал одним из победителей грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".