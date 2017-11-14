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Северо-Уральское управление Ростехнадзора проведет публичное обсуждение правоприменительной практики

15:21 14 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
minpromtorg.gov.ru

Публичное обсуждение правоприменительной практики за 9 месяцев 2017 года проведет Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в Сургуте 17 ноября.

Публичное мероприятие под председательством руководителя управления Леонида Лосева пройдет в рамках реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности". Ростехнадзор обсудит задачи внедрения новых подходов в регулировании промышленной безопасности на опасных производственных объектах, а также внедрения новых методов осуществления контрольно-надзорной деятельности. Для участия в публичном обсуждении приглашают федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и поднадзорные Северо-Уральскому управлению Ростехнадзора организации.

Мероприятие начнется в 10 часов по адресу ул. Энгельса, д. 18.

Заявку на участие в публичном мероприятии с указанием Ф.И.О, должности, контактного телефона, можно направить на адреса электронной почты: H.teh@sural.gosnadzor.ru, control@sural.gosnadzor.ru или по телефонам: +7 (3462) 35-54-25, 35-05-06. По этим же адресам принимаются вопросы от представителей предприятий и организаций для возможного обсуждения в ходе мероприятия. 

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Теги: Сургут , Ростехнадзор

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