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Тюменцы могут поддержать свой регион на всероссийском фотоконкурсе

18:05 15 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Всероссийский фотоконкурс «Отдыхаем в России», www.oprf.ru

Народное голосование за самые красивые туристические фотографии, поступившие на Всероссийский фотоконкурс "Отдыхаем в России" запускает Общественная палата РФ. От Тюменской области на суд жюри направили 22 фотографии, их можно увидеть здесь.

Россиянам предлагают выбрать одну из более чем полутора тысяч фотографий, раскрывающих туристический потенциал, культурные обычаи и традиционные ценности 83 регионов страны. Принять участие в голосовании можно на сайте фотоконкурса вплоть до 12 декабря.

"В этом году мы получили огромное количество очень хороших работ, и теперь наша задача, чтобы их увидели как можно больше людей. Поэтому у нас появилась идея провести общенародное голосование, — рассказала член ОП РФ, инициатор фотоконкурса Елена Сутормина. — Работы победителей мы планируем объединить в специальной экспозиции и представить на итоговой выставке в Москве, а также опубликовать в Интернете".

Как отметила Елена Сутормина, больше всего фотографий прислали из Краснодарского края и Республики Крым, а меньше всего поступило из Ингушетии, Еврейской автономной республики, Чукотского автономного округа и Республики Коми.

По итогам голосования в ОП РФ намерены назвать пять самых привлекательных регионов страны. Однако лучшие фотографии будут определены не только по итогам голосования, но и по результатам оценки экспертного жюри фотоконкурса.

Итоги "Отдыхаем в России" будут подведены в декабре на одноименной выставке в Москве. Там же пройдет торжественное награждение победителей фотоконкурса, сообщают в пресс-службе Общественной палаты РФ.

Соб.инф.

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Теги: фотоконкурс , Общественная палата , туризм

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