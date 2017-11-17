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Тюменский госуниверситет развивает сотрудничество с Казахстаном

17:01 17 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: пресс-центр ТюмГУ

Четырнадцать договоров о сотрудничестве действует между Тюменским государственным университетом и вузами Республики Казахстан. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

"Итоги многолетнего конструктивного взаимодействия между российскими и казахстанскими вузами были подведены на заседании совета ректоров, которое прошло в рамках XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске. Кроме того, там обсуждались новые возможности для развития взаимовыгодных отношений. Образование - основной фактор повышения конкурентоспособности человеческого капитала, который сегодня является одним из основных активов любой страны. Россия и Казахстан очень тесно интегрированы в образовательной сфере", - отметил Валерий Фальков.

Прозвучавшее на форуме предложение президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева о проведении совместных олимпиад школьников представляет большой интерес, считает ректор Тюменского госуниверситета.

"У нас есть совместная магистерская программа с одним из самых лучших вузов Казахстана - Евразийским университетом имени Гумилева. Наше представительство более 15 лет работает Северо-Казахстанской области. В ТюмГУ уже обучаются 1 тысяча 38 студентов из Республики Казахстан. Общее число аспирантов из этой республики на ноябрь 2017 года составило 11 человек. Казахстан для нас - очень надежный партнер, мы очень дорожим нашим сотрудничеством", - подчеркнул Валерий Фальков.

Евгений Бабенко

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Теги: Казахстан , ТюмГУ , образование , Валерий Фальков , Северо-Казахстанская область

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