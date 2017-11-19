"Тюменская марка" объединила более сотни местных предприятий

Фото "Тюмень - наш дом" vk.com

Выставка "Тюменская марка" продолжает работать в Тюмени. 19 ноября в тюменском технопарке свои достижения горожанам презентуют более сотни предприятий.

Открывая выставку 18 ноября, глава администрации города Александр Моор отметил, что за 15 лет в конкурсе приняли участие более 500 предприятий, 200 из них стали обладателями знака качества "Тюменская марка".

"Очень приятно, что в конкурсе принимают участие предприниматели, которые действительно хотят менять наш город через свое отношение к бизнесу, партнерам и клиентам. Надеюсь, что наша площадка позволит вашим предприятиям стать еще более узнаваемыми, передовыми и более амбициозными. Выйти за пределы нашего региона со своими товарами и услугами", - подчеркнул глава администрации.

Член Совета Федерации РФ от Тюменской области Степан Киричук, который стоял у истоков конкурса, отметил, что за эти годы "Тюменская марка" стала популярной, а ее главной целью стала поддержка производителей и продвижение местных товаров.

По словам депутата городской думы Юрия Баранчука, любой конкурс - это высокая планка для бизнеса, а главное в любом соревновании - объективная оценка жителей.

После торжественного открытия гости и участники выставки прошли по стендам. В этом году малому и среднему бизнесу предстоит побороться за победу в девяти номинациях. Творческие лаборатории, галереи искусств, мастерские путешествий и другие предприятия презентуют свои лучшие идеи, проводят для участников выставки мастер-классы и конкурсы.

Победитель в каждой номинации получит право использования знака "Тюменская марка" на три года на упаковке своей продукции и в рекламных материалах. Кроме того, о каждом победителе будет бесплатно снят промо-фильм, сообщает пресс-служба городской администрации.