В Викуловском районе выбрали лучших аграриев

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Сельхозпредприятие "Боково" признано лучшим по итогам обмолота зерновых, зернобобовых и технических культур в Викуловском районе в 2017 году.

Здесь обрабатывают более 1 тыс. га зерновых и зернобобовых. В этой же номинации, но с учетом меньших площадей – от 500 до 1 тыс. га – победил индивидуальный предприниматель Иван Васькин. Оба предприятия сохранили площади посева к уровню 2016 года.

Наивысшую урожайность по итогам уборки 2017 года получили аграрии ЗАО "Экос". Среди предприятий, обрабатывающих менее 500 га, лучшим в номинации признан сельхозкооператив "Сибирь". Победителей определяли с учетом сохранения посевных площадей и внедрения ресурсосберегающих технологий.

Из тех, кто в 2017 году увеличил обрабатываемые пашни, выделены индивидуальный предприниматель Алексей Романов (до 1 тыс. га земель) и ООО "Чапаева" (более 1 тыс. га). План по засыпке семян с наибольшим процентом кондиционных лучше всех выполнили также в ООО "Чапаева". Здесь запас сформировали еще до середины октября.

По выполнению плана летней и осенней обработки почвы в лидерах ООО "Радиус-агро". Лучшим по итогам проверки готовности машинно-тракторного парка признано ООО "Чапаева", на втором месте индивидуальный предприниматель Алексей Романов.

Отдельно по итогам уборочной кампании отметили комбайнеров, намолотивших наибольшее количество зерна. На комбайнах до пятого класса ими стали Юрий Гейн (ИП Ивана Васькина) и Иван Иванов (ООО "Маяк"). Им присуждены первое и второе места. На комбайнах пятого класса и выше главная награда у потомственного комбайнера Николая Агапова (ООО "Радиус-Агро"), второе место у его коллеги Александра Подкорытова.

Среди водителей и механизаторов, задействованных на отвозке зерна, наградами отмечены Николай Певнюк из ООО "Боково" (автомобиль грузоподъемностью до 8 тонн), Александр Свириденко из "Радиус-Агро" и Алексей Столяров из ЗАО "Экос". У обоих автомобили грузоподъемностью 8 тонн и выше. Среди тех, кто работал на тракторах, награждены Николай Трескин и Магафур Давлетханов, оба из ООО "Боково".

Также отмечены механизаторы на летней и осенней обработке почвы, добившиеся наивысшей выработки. Среди них Виктор Кушак ( ЗАО "Экос"), Сергей Браун (КХ "Рассвет"), Вячеслав Мельников, Иван Ляпин (оба из ООО "Радиус-агро"), Юрий Стрельцов и Вячеслав Борисенко (оба из агрокомплекса "Викуловский").

Евгения Шевцова