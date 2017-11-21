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В тюменских городских библиотеках покажут ленты фестиваля "КинЗА"

12:31 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото mkrf.ru

В трех библиотеках Централизованной городской библиотечной системы Тюмени состоятся кинопоказы в рамках Международного фестиваля документального кино "КинЗА".

Как сообщают организаторы, с 22 по 25 ноября любители неигрового кино смогут приобщиться к искусству кинематографа в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51), в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) и в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а).

В этом году фестиваль посвящается Году экологии и проходит в рамках Всероссийского открытого форума искусств и культурных инноваций "К успеху через творчество". В программе фестиваля представлено пять тематических программ: "Человек и природа", "Россия. Моя история", "Пространство жизни", "Время молодых" и "Вечные ценности". Киноленты, вошедшие в программу, – это лучшие мировые и российские фильмы, в основу которых легли реальные события, интересные культурные явления, а также судьбы знаменитых персон и сообществ.

В тюменских библиотеках зрители увидят более 10 фильмов – победителей различных престижных фестивалей. Среди них киноленты "Сын человеческий", "Сибирь. Четыре стороны света", "В центре циклона", "Тайна каталонской карты", "Крепость на Туре", "Тюлени Лоры Белоиван" и другие.

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Теги: фестиваль , кино , Год экологии , КинЗА

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