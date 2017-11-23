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Многодетная тюменская семья устроила праздник своей матери

13:32 23 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Пресс-служба департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Тюменцы стараются поздравить своих любимых женщин с Днем матери особенно.

Как сообщает пресс-служба департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, в рамках проекта #спасибомама многодетная семья Данылкив готовила сюрприз для мамы Анастасии. Супруг Роман и пятеро детей создали стенгазету и организовали столик в ресторане.

Обычно все праздники Данылкив отмечают в домашнем кругу. На этот раз Анастасию решили по-настоящему удивить, показать, что для них этот день особенный.

"В этом году праздник удалось отметить с размахом. Нам помог в этом проект #спасибомама. Она, конечно, догадывалась, что мы что-то для нее готовим, но не подозревала, что именно. Даже расплакалась", – рассказал муж Анастасии Роман.

Втайне от Анастасии они создавали стенгазету, на которой разместили семейные фото и написали пожелания. В назначенный час они завязали женщине глаза и отвели в ресторан. Цветы, стихи, свечи, теплые воспоминания и веселые шутки – все это сделало вечер совершенно особенным.

По словам Романа, Анастасия все свое время посвящает детям: провожает и встречает со школы, помогает с уроками, готовит, поддерживает в трудные минуты и радуется успехам. Самая младшая дочь Варенька сейчас учится в третьем классе. Ольга – ученица 5 класса. Сыновья-кадеты Борис и Никита сейчас в 9 и 10 классе, старшая дочь в этом году поступила в медакадемию.

"В кадетское училище парни захотели сами. Я рассказывал им про прадедушку, который был моряком, служил на Балтийском флоте. Им нравились эти истории. А потом они увидели фильм "Кадеты" и загорелись. Уже пять лет учатся там. Мы с супругой хотим, чтобы дети всегда помогали друг другу, заступались за слабых, себя в обиду не давали", – поделился Роман.

Бывают дома сыновья редко – на каникулах и увольнительных, поэтому для семьи это событие. Они обожают собираться все вместе. В выходные вместе посещают Гагаринский парк. Все они – большие любители пострелять из лука и арбалета, покидать дротики. На каникулах и в длительные праздники уезжают за город с палатками.

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Теги: многодетная семья , праздник , День матери

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