Творческий конкурс в ДК "Водник" посвятят мамам

Творческий конкурс "Дюймовочка", приуроченный ко Дню матери, пройдет в Доме культуры "Водник" 26 ноября. Всех желающих приглашают поболеть за участниц и принять участие в розыгрыше призов. Начало программы в 13 часов, сообщает Центр культуры и творчества "Тюмень".

Откроет конкурс театральная студия "Шанс" постановкой "Муха-цокотуха", продолжат радовать зрителей участницы конкурса своими творческими номерами в виде стихов о маме, коллективного танца и дефиле в бальных платьях. В промежутках между номерами конкурсанток выступят творческие коллективы дома культуры.

В Радужном зале "Водника" посетителям будет представлена выставка рисунков "Портрет моей мамы", а юные воспитанницы учреждения примут участие в показе аксессуаров от партнеров конкурса - студии авторского войлока "С душой". Всех желающих ждут по адресу: ул. Судоремонтная, 1а.

Муниципальное автономное учреждение культуры Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.