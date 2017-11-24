Молодым викуловским семьям и специалистам помогают обзавестись жильем

Молодым викуловским семьям и специалистам помогают обзавестись жильем, фото - www.nalog.ru

12 молодых семей и специалистов получили социальную выплату на строительство или приобретение жилья в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" в Викуловском районе в 2017 году.

На такую же поддержку в 2018 году претендуют еще 47 семей и специалистов. Их список направлен в региональный департамент АПК на утверждение. Об этом рассказала специалист управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Викуловского района Татьяна Михалевич.

По ее словам, традиционно в приоритете семьи и специалисты социальной сферы и АПК, приехавшие в район из других муниципалитетов. После получения поддержки они должны проработать здесь не менее пяти лет.

Выплату можно направить как на покупку готового жилья, так и на строительство, в том числе долевое. Из семей, получивших поддержку в 2017 году, на строительство решились только трое. Всего реализовано 11 свидетельств.

Активно работали местные органы власти и с детьми-сиротами, нуждающимися в жилье. С начала года им предоставлено восемь жилых помещений, четыре из них в многоквартирных домах. Татьяна Михалевич напомнила, что спустя пять лет полученное жилье можно приватизировать.

Евгения Шевцова