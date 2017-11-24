Институт дистанционного образования ТюмГУ завершает приемную кампанию

vesti22.tv

Желающие начать обучение в Институте дистанционного образования Тюменского госуниверситета в этом году имеют последнюю возможность подать документы. Приемная кампания завершится 30 ноября.

Прием абитуриентов для обучения по заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий ведется по пяти направлениям подготовки бакалавриата: "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Педагогическое образование", "Экономика", "Юриспруденция" (для лиц, поступающих на основании высшего образования). Занятия ведутся через Интернет, студент обеспечивается всеми необходимыми материалами для учебы в электронном виде. В результате обучения выпускник получает диплом о высшем образовании государственного образца.

Отметим, что лица, имеющие среднее общее образование принимаются по результатам ЕГЭ, абитуриенты с профессиональным образованием – по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. Иностранные граждане и россияне с иностранными документами об образовании принимаются также после вступительных испытаний в ТюмГУ.

Подробнее ознакомиться с правилами приема и узнать о стоимости обучения можно на сайте ИДО ТюмГУ. По вопросам приема обращаться по телефону: 8-800-200-77-11 (бесплатно по России). Также можно оставить заявку на обратный звонок на сайте абитуриента Института дистанционного образования или задать вопрос в группе "ВКонтакте".