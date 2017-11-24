up

24.11.2017 пятница

EUR 69.1783

USD 58.4622

В Тюмени -8..-10 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Институт дистанционного образования ТюмГУ завершает приемную кампанию

17:23 24 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
vesti22.tv

Желающие начать обучение в Институте дистанционного образования Тюменского госуниверситета в этом году имеют последнюю возможность подать документы. Приемная кампания завершится 30 ноября.

Прием абитуриентов для обучения по заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий ведется по пяти направлениям подготовки бакалавриата: "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Педагогическое образование", "Экономика", "Юриспруденция" (для лиц, поступающих на основании высшего образования). Занятия ведутся через Интернет, студент обеспечивается всеми необходимыми материалами для учебы в электронном виде. В результате обучения выпускник получает диплом о высшем образовании государственного образца.

Отметим, что лица, имеющие среднее общее образование принимаются по результатам ЕГЭ, абитуриенты с профессиональным образованием – по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. Иностранные граждане и россияне с иностранными документами об образовании принимаются также после вступительных испытаний в ТюмГУ.

Подробнее ознакомиться с правилами приема и узнать о стоимости обучения можно на сайте ИДО ТюмГУ. По вопросам приема обращаться по телефону: 8-800-200-77-11 (бесплатно по России). Также можно оставить заявку на обратный звонок на сайте абитуриента Института дистанционного образования или задать вопрос в группе "ВКонтакте".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: дистанционное образование , приемная кампания , ТюмГУ , образование

Последние новости

18:37 ВТБ профинансировал агрохолдинг "Юбилейный" по льготной ставке
18:07 Эдуард Омаров: главы муниципалитетов должны создать действенные и эффективные советы
17:56 25 ноября - события дня
17:45 Путеводитель по Тюмени теперь есть в мобильном приложении
17:34 Победителей студенческой олимпиады "Я – профессионал" ждут премии и стажировки
17:23 Институт дистанционного образования ТюмГУ завершает приемную кампанию
17:12 Первые занятия в рамках проекта "Медиастрана" стартовали в Тюмени
17:01 Викуловские аграрии повысили квалификацию
16:54 Андрей Степанов: у тюменских детей счастливое и надежное будущее
16:43 Эмоциональный интеллект - новая нефть, считает эксперт
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Эдуард Омаров: главы муниципалитетов должны создать действенные и эффективные советы

Юрий Конев: чтобы продавать тюменское, нужно создать собственную логистику

Тамара Казанцева: губернатор дал развернутый анализ итогов и результатов предыдущей деятельности

Политика

Депутаты недовольны обустройством ливневой канализации в Тюмени

Сергей Корепанов: областной бюджет сохраняет ярко выраженную социальную направленность

Тюменская областная дума приняла бюджет региона на 2018 год

Экономика

ВТБ профинансировал агрохолдинг "Юбилейный" по льготной ставке

Тюменский проект выходит на федеральный уровень с собственной франшизой

На Ямал вернется Обдорская ярмарка

Общество

25 ноября - события дня

Путеводитель по Тюмени теперь есть в мобильном приложении

Победителей студенческой олимпиады "Я – профессионал" ждут премии и стажировки

Спорт

"Тюменский легион" прервал серию поражений

"Рубин" потерпел очередное поражение

Турнир по дзюдо соберет в Тюмени подростков Приуралья и Сибири

Происшествия

На Иртыше мужчина провалился под лед

Водитель в Тюмени переехал пенсионерку и уехал

Житель Красноярского края пытался сбыть наркотики в Тобольске
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+