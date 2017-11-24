Сергей Корепанов: областной бюджет сохраняет ярко выраженную социальную направленность

duma72.ru

Бюджет Тюменской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов остается бюджетом развития и в то же время сохраняет ярко выраженную социальную направленность.

Об этом заявил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, общаясь с журналистами после завершения заседания регионального законодательного собрания, на котором был принят главный финансовый документ Тюменской области.

"Бюджет предусматривает финансирование 29 государственных программ, которые нацелены и на экономическое, и на социальное развитие Тюменской области. На это запланировано израсходовать 73 процента бюджетных средств. Социальная составляющая занимает в бюджете 47 процентов. Эти средства пойдут на выполнение майских указов президента России Владимира Путина. Речь идет, в частности, о поэтапном повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Учтены также все льготы и выплаты социального характера", - отметил председатель Тюменской областной думы.

По словам Сергея Корепанова, в сфере образования предусмотрены средства на строительство детских садов и школ, а также на реализацию образовательных программ по подготовке специалистов, востребованных в региональной экономике.

"В сфере здравоохранения средства бюджета будут направлены на развитие высокотехнологичной медицинской помощи и обеспечение доступности медицинских услуг", - добавил он. Предусмотрены также средства на переселение жителей региона из аварийного жилья и поддержание объемов жилищного строительства на уровне 1 кв. метр на человека в год.

"Я с оптимизмом смотрю на бюджет, несмотря на то, что его дефицит составляет почти 27 миллиардов рублей. К сожалению, на федеральном уровне было принято решение об изменении порядка софинансирования ряда инвестиционных проектов в аграрном секторе, в результате которых доля регионального бюджета выросла до семидесяти с лишним процентов. Тех, кто пришел на тюменскую землю с инвестициями, мы в беде не бросим. Думаю, с появлением на территории региона новых производств нам удастся получить дополнительные налоговые доходы, которые позволят улучшить ситуацию", - подчеркнул председатель Тюменской областной думы.

Сергей Корепанов отметил, что совместная с правительством Тюменской области работа над областным бюджетом была непростой, но проходила в конструктивной и деловой атмосфере.

Евгений Бабенко