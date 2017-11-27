Тюменцы экономят с помощью электронных госуслуг

Фото: Росреестр РФ

18 тыс. 574 заявления о государственной регистрации прав поступило в электронном виде в управление Росреестра по Тюменской области за 10 месяцев 2017. Динамика роста по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составила 85,3%.

Как сообщает пресс-служба ведомства, тюменцы все чаще выбирают электронный способ подачи заявлений, так как это позволяет сэкономить средства - госпошлина для физических лиц сокращена на 30%. Кроме того, услуги оказываются круглосуточно.

На портале Росреестра можно получить справочную информацию по объектам недвижимости в режиме онлайн, предварительно записаться на прием к специалистам, отследить статус своей заявки и многое другое.